«Нижний Тагил глазами ребенка»: на Вагонке появилось граффити из детских рисунков (ФОТО)

Награждение победителей состоялось в минувшую субботу, 26 июля, у стен ТЦ «Гороскоп», именно эта компания стала организатором конкурса. Кстати, известно, что детские конкурсы всегда пронизаны добротой и искренностью, поэтому предприниматели по мере возможностей с удовольствием организуют подобные праздники. Дарить подарки детям – самое лучшее занятие.

Никто не ушёл без подарка! Шоу от клоуна Рады Радости, конкурсы, призы и подарки, угощение и шары ждали всех ребятишек. Веселье и заряд позитива получила детвора!

Своих счастливых обладателей нашли три главных приза – велосипед, ролики и самокат. Но самый главный подарок – это возможность видеть свой рисунок на плитах у ТЦ «Гороскоп», на одной из самых оживленных улиц Дзержинского района – Юности, 14а.

А вот и победители, награждение которых не состоялось бы без поддержки спонсоров.

3 место – Лебедева Люба получила в подарок самокат.

«Магазин добрых игрушек «Смешарики и компания», мы находимся по адресу Ильича 23Б, торговый комплекс «Молодежный», 7 павильон. Лучшие игрушки, выбранные с максимальным вниманием к безопасности и качеству».

2 место – Палагин Рома выиграл ролики!

«Магазин детской одежды и обуви «Детский БУМ». Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для любого времени года и любого возраста ребенка. У нас можно приобрести детскую одежду и обувь известных производителей. Приглашаем за покупками в ТЦ «Гороскоп» 2 этаж и ТЦ «Райт» 2 этаж».

И главный приз – 1 место велосипед! Поздравляем Туйчева Максима с победой!

«Сеть магазинов «СПОРТИК-ПРО» Ленинградский проспект 31а и Пархоменко 22. Велосипеды, туризм, спортивная одежда от профессионалов. Приглашаем ВАС на ночь распродаж 2 августа «С 21:00 до 01:00 скидки 50%».

А приз зрительских симпатий получил Шатунов Иван. Он набрал наибольшее количество голосов в социальной сети.

Слева направо: Ваня (приз зрительских симпатий), 3 место (папа Любы), 2 место (воспитатель Ромы) и 1 место (Максим Туйчев)

Ничто не сравнится с детскими счастливыми улыбками, появляющимися на лицах ребят, когда те забирают свои заслуженные призы. Праздник для ребят – самое радостное мероприятие для любой компании Нижнего Тагила.