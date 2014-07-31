По улице Балакинская в Нижнем Тагиле делают теплотрассу. Сегодня возможно перекрытие дороги (ФОТО)

Интересно, что никаких сообщений о предстоящем ремонте и перекрытии дороги на официальном сайте не было. TagilCity.ru обратился за комментарием в администрацию Нижнего Тагила. Начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения Валерий Вениаминович Михеев сообщил следующее:

Дорога не должна перекрываться. Там ремонтные работы ведет МУП «Тагилэнерго» - перекладывают диаметр 325 мм на 360 погонных метрах труб. Все работы закончат к 15 августа. Если дорога и перекрывалась, то это кратковременно для выгрузки материалов. Проблем не возникнет, работы ведутся в так называемой «зеленой зоне» рассказали TagilCity.ru.

А пользователь Дмитрий предоставил фотографию с места перекрытия дороги:

Для Проведения любого вида строительных работ, тем более для ремонта дороги, необходима специальная техника. Крупные предприятия обычно имеют свой автопарк, но многое предпочитают аренду экскаватора в Москве и Московской области - она обходится значительно дешевле, чем покупка и содержание собственной техники. Экскаватор - универсальная машина, которая в равной степени подходит и для рытья котлованов и траншей, и для снятия старого дорожного покрытия, и даже для укладки канализационных труб.