Пять педагогов из Нижнего Тагила удостоены звания «Лучший учитель-2014»

В числе победителей пять тагильчан: Ольга Васильева, учитель начальных классов школы № 32, Оксана Суханова, учитель английского языка школы №75/42, Галина Семёнова, учитель истории и обществознание из политехнической гимназии и два преподавателя из гимназии № 18 – Анастасия Ронжина, учитель географии, и Андрей Евтехов, учитель технологии. Призеры конкурса получат денежные премии.

Победители, занявшие в рейтинге места с 1 по 28, будут поощрены за счет средств федерального бюджета премией в размере 200 тысяч рублей. Педагоги, занявшие в рейтинге места с 29 по 52, будут поощрены за счет средств областного бюджета премией в размере 100 тысяч рублей. Ольга Васильева получит денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, её коллеги – по 100 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении образования Администрации города, при оценке присланных на конкурс заявок особое внимание эксперты уделяли таким критериям, как высокие результаты учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, создание учителем условий для приобретения школьниками позитивного социального опыта, наличие собственной методической системы, апробированной в профессиональном сообществе, непрерывность профессионального развития учителя.