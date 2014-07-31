Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пять педагогов из Нижнего Тагила удостоены звания «Лучший учитель-2014»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Пять педагогов из Нижнего Тагила удостоены звания «Лучший учитель-2014»

31 июля 2014, 16:00ОбществоCorey
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»