Пять педагогов из Нижнего Тагила удостоены звания «Лучший учитель-2014»
Подведены итоги конкурса на звание лучшего учителя образовательного учреждения Свердловской области в 2014 году. Из 490 участников конкурса этого года отобрано 52 лучших учителя.
В числе победителей пять тагильчан: Ольга Васильева, учитель начальных классов школы № 32, Оксана Суханова, учитель английского языка школы №75/42, Галина Семёнова, учитель истории и обществознание из политехнической гимназии и два преподавателя из гимназии № 18 – Анастасия Ронжина, учитель географии, и Андрей Евтехов, учитель технологии. Призеры конкурса получат денежные премии.
Победители, занявшие в рейтинге места с 1 по 28, будут поощрены за счет средств федерального бюджета премией в размере 200 тысяч рублей. Педагоги, занявшие в рейтинге места с 29 по 52, будут поощрены за счет средств областного бюджета премией в размере 100 тысяч рублей. Ольга Васильева получит денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, её коллеги – по 100 тысяч рублей.
Как сообщили в управлении образования Администрации города, при оценке присланных на конкурс заявок особое внимание эксперты уделяли таким критериям, как высокие результаты учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, создание учителем условий для приобретения школьниками позитивного социального опыта, наличие собственной методической системы, апробированной в профессиональном сообществе, непрерывность профессионального развития учителя.
В некоторых случаях конкурс на звание лучшего сотрудника проводят и коммерческие организации. В таком случае, вместе с денежным призом вручаются наградные плакетки, которые служат достойной заменой официальному диплому. Естественно, такой работник поднимется как в собственных глазах, так и в глазах окружающих - например, клиенты ценят специалистов, обладающих наградами.