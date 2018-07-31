Риэлтор и ее знакомые обманным путем продали три комнаты в Екатеринбурге

В 2010 году риэлтор и двое ее знакомых, вступили в сговор с целью мошенническим путем завладеть средствами от продажи комнат в шестикомнатной квартире Екатеринбурга. Владельцы жилья страдали алкогольной зависимостью и не осознавали сути подписываемых документов.

С февраля 2010 года до февраля 2011 мошенникам удалось продать три комнаты и присвоить себе 1 млн 850 тыс. рублей. Продать оставшуюся жилплощадь подсудимым не удалось, так как владельцы умерли, о чём стало известно при регистрации прав собственности в Управлении Росреестра.