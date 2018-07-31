Риэлтор и ее знакомые обманным путем продали три комнаты в Екатеринбурге

На скамье подсудимых Верхнепышминского городского суда оказались риэлтор и двое ее знакомых. Следователям удалось доказать, что они пытались продать шестикомнатную квартиру в Екатеринбурге, принадлежавшую людям, страдающим алкогольной зависимостью, и присвоить себе денежные средства.
В 2010 году риэлтор и двое ее знакомых, вступили в сговор с целью мошенническим путем завладеть средствами от продажи комнат в шестикомнатной квартире Екатеринбурга. Владельцы жилья страдали алкогольной зависимостью и не осознавали сути подписываемых документов.
С февраля 2010 года до февраля 2011 мошенникам удалось продать три комнаты и присвоить себе 1 млн 850 тыс. рублей. Продать оставшуюся жилплощадь подсудимым не удалось, так как владельцы умерли, о чём стало известно при регистрации прав собственности в Управлении Росреестра.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, риелтор в августе 2017 года была осуждена на четыре года тюремного заключения. 31 июля 2018 года суд вынес приговор в отношении остальных мошенников. Обоим назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев тюремного заключения, и штрафами в 500 и 50 тыс. рублей.