Прибыль «Россетей» за полгода увеличилась в три раза

Переоценка носит неденежный характер. Кроме того, процедура выполняется полностью в соответствии с законодательством России. Согласно этому, чистая прибыль энергетиков без учета переоценки денежных вложений достигла 24 миллиардов рублей. Этот показатель на 3% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

Выручка «Россетей» за первое полугодие 2019 года поднялась выше отметки в 25 миллиардов рублей. Незначительное уменьшение, на 2% относительно показателя аналогичного периода 2018 года, связано с плановым уменьшением дивидендов, выплаченных дочерними компаниями «Россетей», пишет издание «Новые известия».