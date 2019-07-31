Прибыль «Россетей» за полгода увеличилась в три раза

По итогам первых шести месяцев 2019 года чистая прибыль «Россетей» возросла в три раза – до 123,1 миллиарда рублей. В первом полугодии 2018 года эта сумма составляла 42,3 миллиарда рублей. Сегодняшние цифры составлены, исходя из переоценки стоимости акций дочерних компаний.
Переоценка носит неденежный характер. Кроме того, процедура выполняется полностью в соответствии с законодательством России. Согласно этому, чистая прибыль энергетиков без учета переоценки денежных вложений достигла 24 миллиардов рублей. Этот показатель на 3% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
Выручка «Россетей» за первое полугодие 2019 года поднялась выше отметки в 25 миллиардов рублей. Незначительное уменьшение, на 2% относительно показателя аналогичного периода 2018 года, связано с плановым уменьшением дивидендов, выплаченных дочерними компаниями «Россетей», пишет издание «Новые известия».
Глава «Россетей» Павел Ливинский подчеркнул, что работа менеджерского состава направлена на изменение бизнес-процессов, которые обеспечивают улучшение уровня эффективности не только компании, но и всего энергосетевого комплекса России. Результаты, отметил он, которых сегодня удалось добиться «Россетям», отличная демонстрация правильно выбранной тактики развития.