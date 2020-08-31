В Москве назвали лучших медиа-менеджеров России

На сайте премии опубликован полный список лауреатов. «Медиа-менеджер России» проводится с 2001 года. Из года в год премии удостаиваются лучшие руководители медиабизнеса. Организаторами мероприятия все эти годы выступают издательский дом «МедиаБизнес» и журнал «Новости СМИ». Целью премии является поощрение руководителей успешных проектов и привлечение внимания к людям, развивающим медиасферу.