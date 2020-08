В Москве назвали лучших медиа-менеджеров России

В Москве завершилась церемония вручения премии «Медиа-менеджер России - 2020». Мероприятие собрало 300 гостей и топ-менеджеров. В этом году награды получили 47 руководителей федеральных и региональных средств массовых информаций.

Главный приз в виде чайки разделили между собой два руководителя - гендиректор группы компаний ГПМ КИТ в составе Холдинга «Газпром-медиа» Рафаел Минасбекян и председатель правления киностудии «Союзмультфильм», гендиректор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева. Об этом сообщают «Новые известия». Лидерами номинации «Печатные Медиа» стали управляющий директор проекта Esquire Екатерина Крылова, директор «Издательского синдиката» «Коммерсантъ» Владимир Лавицкий и первый заместитель гендиректора газеты «Аргументы и факты» Марина Мишункина. Жюри признало лучшими телевизионщиками гендиректора телеканала «Ю» Наталью Радько, заместителя генерального директора по производству «СТС Медиа» Максима Рыбакова, а также гендиректора «Ленинградская областная телекомпания» Олега Черных. Победителями в номинации «Радио» признаны главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов и директор сети радиостанций RNTI media group Михаил Анненков. Лучшим руководителем в категории «Информационные агентства» стал заместитель главреда МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Горностаев. Главная награда в категории «Медиахолдинги» досталась гендиректору Independent Media Наталье Весниной. На сайте премии опубликован полный список лауреатов. «Медиа-менеджер России» проводится с 2001 года. Из года в год премии удостаиваются лучшие руководители медиабизнеса. Организаторами мероприятия все эти годы выступают издательский дом «МедиаБизнес» и журнал «Новости СМИ». Целью премии является поощрение руководителей успешных проектов и привлечение внимания к людям, развивающим медиасферу.

