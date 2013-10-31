В Свердловской области Россия и Китай построят цементный завод

Для обсуждения подробностей между Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяна была организована встреча, на которой они подписали контракт о проектировании и строительстве цементного завода мощностью 1,2 миллиона тонн в год. Называют приблизительный объем инвестиций – более 200 миллионов евро. К слову, предусматривается, что 85% от всего объема инвестиций предоставит корпорация Anhui Foreign Economic Construction Group. А финансирование оставшейся части будет осуществляться за счет средств российской компании ООО «Митлайн».

По планам, завод будет оборудован технологической линией по современному, «сухому способу» производства общестроительного, тампонажного, а также белого цемента. Кстати, в России пока только один завод занимается производством такого вида материала. Ожидается появление более 300 рабочих мест. Объем ежегодных налоговых отчислений в местный бюджет составит более 500 миллионов рублей в год. И, как сообщает Союз строительной индустрии области, завод будет построен по жестким европейским стандартам экологичности.

Важно отметить, что месторасположение площадки пока уточняется.

На сегодняшний день строительные площадки не испытывают дефицита в цементе только за счет того, что регион не только вывозит свои материалы за пределы, но и наладил поставки этого вида стройматериала из соседних регионов. Однако при транспортировке происходит удорожание цемента, что, разумеется, сказывается и на конечной стоимости построенных объектов» рассказали в областном Союзе стройиндустрии.