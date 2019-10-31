ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин мечтает переехать в другой город
Сегодня, 11:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным исследования ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город.
О переезде мечтают в основном россияне в возрасте от 25 до 34 лет. 61% опрошенных хотят переехать из сельской местности, а 34% — наоборот. Наибольшее число опрошенных (15%) заявили, что хотели бы перебраться на ПМЖ в Санкт-Петербург. 8% заявили о желании переехать в Москву. 6% говорят о желании переехать в Краснодар.
18% респондентов рассказали, что на переезд их толкает безработица. 15% говорят, что хотели бы переехать туда, где более высокий уровень жизни. Еще 13% хотят уехать в другой город из-за плохой экологии, а 12% респондентов ищут место с более благоприятным климатом.
Опрос был проведен по телефону 26 октября. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов из разных регионов России.
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