ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин мечтает переехать в другой город

О переезде мечтают в основном россияне в возрасте от 25 до 34 лет. 61% опрошенных хотят переехать из сельской местности, а 34% — наоборот. Наибольшее число опрошенных (15%) заявили, что хотели бы перебраться на ПМЖ в Санкт-Петербург. 8% заявили о желании переехать в Москву. 6% говорят о желании переехать в Краснодар.

18% респондентов рассказали, что на переезд их толкает безработица. 15% говорят, что хотели бы переехать туда, где более высокий уровень жизни. Еще 13% хотят уехать в другой город из-за плохой экологии, а 12% респондентов ищут место с более благоприятным климатом.