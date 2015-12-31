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Администрация Екатеринбурга официально утвердит английские названия улиц, остановок и достопримечательностей Екатеринбурга
Сюжеты:
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Администрация Екатеринбурга официально утвердит английские названия улиц, остановок и достопримечательностей Екатеринбурга

31 декабря 2015, 16:20ОбществоMaurice
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