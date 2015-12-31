Администрация Екатеринбурга официально утвердит английские названия улиц, остановок и достопримечательностей Екатеринбурга

Они хотят, чтобы совпадали названия, указанные в электронных и бумажных картах и на адресных табличках домов и остановок. В Екатеринбурге более полутора тысяч улиц – их названия переведут в первую очередь. Затем английские названия получат остановки, и потом достопримечательности. Принцип смыслового перевода используют для самых важных объектов. Например, железнодорожный вокзал - railway station. А названия улиц переведут с помощью транслитерации.