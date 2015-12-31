Администрация Екатеринбурга официально утвердит английские названия улиц, остановок и достопримечательностей Екатеринбурга
31 декабря 2015, 16:20ОбществоMaurice
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Специалисты из местного отделения Российского союза переводчиков вместе с сотрудниками мэрии разработали единые принципы перевода.
Сюжеты: Екатеринбург
Они хотят, чтобы совпадали названия, указанные в электронных и бумажных картах и на адресных табличках домов и остановок. В Екатеринбурге более полутора тысяч улиц – их названия переведут в первую очередь. Затем английские названия получат остановки, и потом достопримечательности. Принцип смыслового перевода используют для самых важных объектов. Например, железнодорожный вокзал - railway station. А названия улиц переведут с помощью транслитерации.
Закончить работу по переводу планируется в первом полугодии. После этого официальные английские названия опубликуют и начнут использовать, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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