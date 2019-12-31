Дело Яшина: версия Токарева о заказном убийстве может оказаться ложной

Топ-менеджер крупного оборонного предприятия был убит в июле 2018 года. Рано утром киллеры подкараулили Юрия Яшина на подземной парковке. Убийцами предположительно выступили Федор Токарев и его подельники. Во время совершения преступления все пошло не по плану злоумышленников. Жертва оказала нападавшим активное сопротивление. В итоге киллеры совершили множество ошибок. Именно это и позволило следователям довольно быстро задержать подозреваемых.

Оказавшись в руках полицейских, Федор Токарев сообщил, что убийство было заказным. Подозреваемый назвал имя заказчика. По словам Токарева, им выступил начальник жертвы — коммерческий директор оборонного авиазавода Сергей Евстафьев. За убийство Юрия Яшина последний якобы обещал Федору Токареву выплатить два миллиона рублей. В качестве аванса исполнитель получил 200 000 рублей. Интересно, что через некоторое время Токарев не раз менял размер «гонорара».

Издание «Новые известия» пишет о противоречиях в показаниях подозреваемого. Возможно, поэтому Генпрокуратура РФ и расторгла досудебное соглашение, которое было заключено с Федором Токаревым почти сразу после его задержания.

Дело об убийстве Юрия Яшина изначально вела региональная прокуратура. Потом документы передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Произошло это из-за волокиты и недоработок в расследовании.

Так, на протяжении 10 месяцев никто не проводил экспертизу данных, которые находились в телефонах, планшетах и прочих электронных устройствах, изъятых у предполагаемых убийц. Помимо этого, требовалось дать точную и объективную оценку показаниям возможного исполнителя убийства Федора Токарева. Этот человек, между прочим, приходится зятем начальнику отдела материально-технического снабжения УМПО Николаю Ахмаметьеву, проходящему по делу в качестве свидетеля. Именно показания Токарева стали основой для привлечения к уголовной ответственности коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева.

По словам Токарева и его тестя Ахмаметьева, Яшина убили из-за того, что тот обратился в УФСБ Башкирии. Якобы топ-менеджер рассказал чекистам о неких незаконных денежных операциях Евстафьева на оборонном заводе. Ахмаметьев сообщил об этом заявлении Евстафьеву еще до убийства. Коммерческий директор предприятия словам своего коллеги не поверил. Евстафьев решил лично поговорить с Яшиным. Во время беседы выяснилось, что заместитель коммерческого директора завода никаких заявлений в ФСБ не писал. У Яшина никаких претензий к Евстафьеву не было.

По мнению адвоката Евстафьева, следователи упустили из вида ключевые детали при расследовании убийства Яшина. Например, за сутки до преступления Николай Ахмаметьев и Юрий Яшин провели вечер вместе. Яшин тогда сказал Ахмаметьеву, что собирается утром ехать на работу на личном, а не служебном автотранспорте. Из детализации телефонных звонков видно, что Евстафьев никогда не общался с Токаревым. Жена Яшина много раз говорила следователям об отсутствии конфликтов между ее супругом и его начальником Евстафьевым.