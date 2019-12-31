В Екатеринбургском роддоме новорожденных перед выпиской нарядили в новогодние костюмы

Сотрудники центра изготовили своими руками младенческие новогодние костюмы в виде рождественского сапожка, а также колпаки. Детей одевали в наряды на выписках.

Шили мы в свободное от работы время, подключились абсолютно все, потому что делать нужно было срочно. Идея, конечно, неординарная. Оригинальность всеми родителями была оценена с достоинством, рассказала «КП» заведующая акушерским стационаром Ольга Максимяк.

По данным «Комсомольской правды», все родители «новогодних» младенцев остались очень довольны подарком.

Мы на самом деле очень рады, что Артем родился не в ночь с 31 на 1, а перед этим. Видимо, сам решил, что надо 29-го — сначала отметить День рождения, а потом уже Новый год,цитируют «КП» одного из отцов.