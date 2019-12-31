В Екатеринбургском роддоме новорожденных перед выпиской нарядили в новогодние костюмы
Сотрудники Екатеринбургского клинического перинатального центра изготовили для выписки младенцев более 100 новогодних костюмов, сообщает «Комсомольская правда». Как пишет газета, идею предложил главврач центра Сергей Мартиросян.
Сотрудники центра изготовили своими руками младенческие новогодние костюмы в виде рождественского сапожка, а также колпаки. Детей одевали в наряды на выписках.
Шили мы в свободное от работы время, подключились абсолютно все, потому что делать нужно было срочно. Идея, конечно, неординарная. Оригинальность всеми родителями была оценена с достоинством, рассказала «КП» заведующая акушерским стационаром Ольга Максимяк.
По данным «Комсомольской правды», все родители «новогодних» младенцев остались очень довольны подарком.
Мы на самом деле очень рады, что Артем родился не в ночь с 31 на 1, а перед этим. Видимо, сам решил, что надо 29-го — сначала отметить День рождения, а потом уже Новый год,цитируют «КП» одного из отцов.
Медики планируют одевать младенцев в новогодние костюмы также второго и третьего января 2020 года.