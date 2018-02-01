Тагильский летающий лыжник выступит на соревнованиях юниоров в Швейцарии (ФОТО)

Состязания будут проходить с 1 по 4 февраля. Михаил Пуртов – единственный летающий лыжник из Нижнего Тагила, который заявлен на участие в престижных соревнованиях. Помимо него в команду войдут Кирилл Котик из Кирова, Марчуков Александр из Санкт-Петербурга, а также Сергеев Максим из Лениногорска.

Перспективный тагильский спортсмен рассказал TagilCity.ru о своих впечатлениях в связи с поездкой на соревнования мирового уровня.

Это мои первые соревнования. На плечах большая ответственность за Россию, и особенно за Нижний Тагил. Также это огромный опыт в спорте.

Фото: Михаил Пуртов

Михаил занимается под руководством Дмитрия Алексеевича Едомина, главного тренера Свердловской области. Как признался спортсмен, наставник отлично подготовил его к старту.

Я готов, как никогда. Моей сильной стороной является скорость и плавность движения, что играет большую роль при прыжке. Слабая сторона - это сила и возраст, так как приходится соревноваться с более взрослыми спортсменами. Главными соперниками я считаю представителей Германии, Словении, Норвегии и Польши. Они очень сильны и физически, и духовно поделился Михаил Пуртов с TagilCity.ru.