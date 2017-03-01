Континентальный кубок по лыжному двоеборью пройдет в мартовское праздники в Нижнем Тагиле

Заявлены спортсмены из Японии, Германии, Франции, США, Норвегии, Казахстана и других стран, сообщает Е1.

Гостей мероприятия также ожидает обширная концертная программа. Увидеть соревнования такого высокого уровня можно будет всем желающим совершенно бесплатно.

Отметим, что Континентальный кубок по лыжному двоеборью пройдёт в Свердловской области впервые.