Континентальный кубок по лыжному двоеборью пройдет в мартовское праздники в Нижнем Тагиле
1 марта 2017, 12:45Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле с 9 по 11 марта пройдет Континентальный кубок по лыжному двоеборью. На соревнования приедут «летающие» лыжники из 11 стран.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявлены спортсмены из Японии, Германии, Франции, США, Норвегии, Казахстана и других стран, сообщает Е1.
Гостей мероприятия также ожидает обширная концертная программа. Увидеть соревнования такого высокого уровня можно будет всем желающим совершенно бесплатно.
Отметим, что Континентальный кубок по лыжному двоеборью пройдёт в Свердловской области впервые.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей