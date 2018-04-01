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Юные тяжелоатлеты из Нижнего Тагила стали лучшими на Первенстве Свердловской области
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Юные тяжелоатлеты из Нижнего Тагила стали лучшими на Первенстве Свердловской области

1 апреля, 09:05Спорт
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