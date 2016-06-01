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Юные спортсмены «Старого соболя» готовятся к летнему сезону
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные спортсмены «Старого соболя» готовятся к летнему сезону

1 июня 2016, 13:15Спорт
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