Юные спортсмены «Старого соболя» готовятся к летнему сезону

«Старый соболь» по традиции 1 июня, ровно в 10 часов утра проведет турнир по стритболу среди школьников. Также, 1 июня, начнет работу летний лагерь ДЮСШ. 60 юных баскетболистов уже поехали в Анапу – готовиться к новым спортивным соревнованиям. В Анапе их ждет серьезное соревнование – Всероссийский турнир по мини-баскетболу.

Но на этом жизнь воспитанников школы не закончится.

25 июня наших юных спортсменов-баскетболистов снова будет ждать серьезная борьба - участие в турнире по стритболу на приз НПК «Уралвагонзавода». Соревнования будут проходить в Нижнем Тагиле, на площади ДК им. Окунева.