Юные спортсмены «Старого соболя» готовятся к летнему сезону
1 июня 2016, 13:15Спорт
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Интересный и насыщенный спортивный график ждет в июне юных баскетболистов Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Старый соболь» по традиции 1 июня, ровно в 10 часов утра проведет турнир по стритболу среди школьников. Также, 1 июня, начнет работу летний лагерь ДЮСШ. 60 юных баскетболистов уже поехали в Анапу – готовиться к новым спортивным соревнованиям. В Анапе их ждет серьезное соревнование – Всероссийский турнир по мини-баскетболу.
Но на этом жизнь воспитанников школы не закончится.
25 июня наших юных спортсменов-баскетболистов снова будет ждать серьезная борьба - участие в турнире по стритболу на приз НПК «Уралвагонзавода». Соревнования будут проходить в Нижнем Тагиле, на площади ДК им. Окунева.
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