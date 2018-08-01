Тагильские легкоатлеты поднялись на пьедестал почета в Челябинске

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Легкоатлеты из Нижнего Тагила Алексей Токарев и Елена Вшивкова, а также воспитанник тагильского спортивного клуба «Юпитер» Антон Балыкин поднялись на пьедестал почета в финале спартакиады молодежи России по легкой атлетике. Состязания прошли в Челябинске.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
Тагильчанин Алексей Токарев из школы олимпийского резерва «Спутник» стал чемпионом. Он выступал в составе эстафетной команды спринтеров 4х100 метров.
Также сборная Свердловской области взяла два «серебра» в эстафете 4х400 метров. В составе региональной команды выступали тагильчанка Елена Вшивкова из «Спутника», а также Антон Балыкин, воспитанник СШОР «Юпитер». Второй сейчас занимается в екатеринбургском клубе «Луч».
В личных дисциплинах Алексей Токарев разместился на восьмом месте по результатам забега на 100 метров. Антон Балыкин стал четвертым после забега на 400 метров.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей