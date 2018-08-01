Тагильские легкоатлеты поднялись на пьедестал почета в Челябинске

Тагильчанин Алексей Токарев из школы олимпийского резерва «Спутник» стал чемпионом. Он выступал в составе эстафетной команды спринтеров 4х100 метров.

Также сборная Свердловской области взяла два «серебра» в эстафете 4х400 метров. В составе региональной команды выступали тагильчанка Елена Вшивкова из «Спутника», а также Антон Балыкин, воспитанник СШОР «Юпитер». Второй сейчас занимается в екатеринбургском клубе «Луч».