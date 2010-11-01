«Спутник» оказался слабее «Нефтяника», но сильнее «Дизеля»
1 ноября 2010, 16:25СпортАнка
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Во втором матче выездной серии хоккеисты «Спутника» переиграли пензенский «Дизель» с минимальным счетом 1:0.
Единственную шайбу при игре в меньшинстве забросил Артем Романов.Тагильчане могли добиться успеха и в Альметьевске. В матче с местным«Нефтяником» два периода завершились с ничейным счетом 1:1. В третьемигровом отрезке «Спутник» усилиями Александра Стрельцова и Якова Ищенкодважды выходил вперед, но в итоге все же уступил – 3:4. Как рассказалпресс-службе«Спутника» главного тренера Алексей Фетисов: «не умеемпока играть на результат. Но мы к этому стремимся и упорно работаем», -заявил Алексей Фетисов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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