«Спутник» оказался слабее «Нефтяника», но сильнее «Дизеля»

Единственную шайбу при игре в меньшинстве забросил Артем Романов.Тагильчане могли добиться успеха и в Альметьевске. В матче с местным«Нефтяником» два периода завершились с ничейным счетом 1:1. В третьемигровом отрезке «Спутник» усилиями Александра Стрельцова и Якова Ищенкодважды выходил вперед, но в итоге все же уступил – 3:4. Как рассказалпресс-службе«Спутника» главного тренера Алексей Фетисов: «не умеемпока играть на результат. Но мы к этому стремимся и упорно работаем», -заявил Алексей Фетисов.