Сергей Носов обсудил с Леонидом Рапопортом вопросы развития спорта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

После встречи с Главой города Леонид Рапопорт побывал в двух отделениях центра адаптивного спорта. Он осмотрел отделение танцевального спорта на ул. Пархоменко, 156 и отделение велоспорта на ул. Сибирская, 19. В конце визита министр посетил домашнюю арену БК «Старый соболь», где сегодня вечером в рамках проведения Кубка России по баскетболу местная команда будет принимать БК «Урал» из Екатеринбурга.