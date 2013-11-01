Сергей Носов обсудил с Леонидом Рапопортом вопросы развития спорта в Нижнем Тагиле (ФОТО)
1 ноября 2013, 09:20СпортCorey
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретился сегодня с министром физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонидом Рапопортом, который прибыл в город с рабочим визитом.
Основными темами беседы мэра и руководителя минспорта стали организация эстафеты Олимпийского огня в Нижнем Тагиле, развитие муниципальных детско-юношеских спортивных школ, подготовка к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.
После встречи с Главой города Леонид Рапопорт побывал в двух отделениях центра адаптивного спорта. Он осмотрел отделение танцевального спорта на ул. Пархоменко, 156 и отделение велоспорта на ул. Сибирская, 19. В конце визита министр посетил домашнюю арену БК «Старый соболь», где сегодня вечером в рамках проведения Кубка России по баскетболу местная команда будет принимать БК «Урал» из Екатеринбурга.
Фотографии с официального сайта города
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