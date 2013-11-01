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Сергей Носов обсудил с Леонидом Рапопортом вопросы развития спорта в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов обсудил с Леонидом Рапопортом вопросы развития спорта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 ноября 2013, 09:20СпортCorey
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