Защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба продолжит карьеру в Англии.

«Советский спорт», ссылаясь на испанское издание As, сообщает, что летом 28-летний футболист присоединится к «Челси». Отметим, что Алаба перейдет в лондонский клуб в качестве свободного агента, так как его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2021 года. Напомним, Алаба выступает за мюнхенцев с 2008 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах, забил один гол и один раз ассистировал партнерам.

