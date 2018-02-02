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Нижнетагильский кикбоксер получил титул чемпиона России на соревнованиях в Челябинске
Сюжеты:
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Нижнетагильский кикбоксер получил титул чемпиона России на соревнованиях в Челябинске

2 февраля, 19:00СпортНаталья Саламатова
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