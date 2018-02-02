Нижнетагильский кикбоксер получил титул чемпиона России на соревнованиях в Челябинске

В первый день соревнований Дмитрий Микрюков из Нижнего Тагила дважды одержал победу в дисциплине «light-contact» в категории до 69 килограмм среди спортсменов до 18 лет. Дмитрий был награжден двумя золотыми медалями. Медаль чемпионата России была разыграна на следующий день и также досталась Микрюкову. Благодаря своим победам в этих соревнованиях он получил титул чемпиона России.