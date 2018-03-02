Новая лыжня проложена в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
2 марта, 10:00Спорт
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В парке «Народный» в Нижнем Тагиле проложили новую лыжню.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 2 марта, на совещании у главы Нижнего Тагила начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики города Нижний Тагил Дмитрий Язовских сообщил, что новая лыжня была проложена в парке «Народный».
Жители Выи и дети из гимназии №18 уже смогли опробовать лыжню. Спортивная трасса проложена как для конькового хода, так и для классического.
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