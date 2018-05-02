Нижнетагильская тхэквондистка заняла третье место на первенстве Европы
2 мая, 14:50Спорт
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Елизавета Цыганова из тагильской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Таллине.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортсменка участвовала в категории до 30 кг среди девушек 11-13 лет. В полуфинале тагильчанка уступила спортсменке из Украины и получила бронзовую медаль.
Для Елизаветы это первая награда международного уровня. До этого девушка становилась победительницей первенства России, пишет «Тагильский рабочий».
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