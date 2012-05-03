Тагильчане поучаствовали сразу в трех крупных соревнованиях по греко-римской борьбе
Воспитанники Нижнетагильской СДЮСШОР №3 приняли участие сразу в трех соревнованиях по греко-римской борьбе, прошедших 27, 28 и 29 апреля.
27 апреля Чемпионат Свердловской области по греко-римской борьбе прошел вЕкатеринбурге. Тагильчане заняли следующие места: 1 место получил Амит Мусаев, 2 место - Игорь Павлов, 3 место заняли спортсмены Алексей Каюков, Табриз Мирзоев, Александр Пасько и Алексей Садисов.
Далее 28 апреля вЕкатеринбурге состоялся Традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 1997-98 годов рождения памяти тренера-преподавателя СДЮСШОР В. А. Новикова. Серебро в соревнованиях взял АзизКеримов, бронзу - Али Исмаилов, Денис Беренштейн, Сергей Смирнов и Алексей Фирсов.
И третьим соревнованием сталОбластной турнир по греко-римской борьбе среди юношей младшего возраста, посвященного Дню Победы, 29 апреля в Реже. И опять у тагильчан – победи и призовые места. Так, 1 место получили Максим Грязнов и Алексей Хайлазиди, второе - Магомед Алиев, третье - Данил Данилов и Артур Кусаинов.
Тренируют ребят педагоги Штабовенко Т.В., Шмаков Н.А., Богданов А.В., Казанцев А.А. и Павлов И.М.
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