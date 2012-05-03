Тагильчане поучаствовали сразу в трех крупных соревнованиях по греко-римской борьбе

Далее 28 апреля вЕкатеринбурге состоялся Традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 1997-98 годов рождения памяти тренера-преподавателя СДЮСШОР В. А. Новикова. Серебро в соревнованиях взял АзизКеримов, бронзу - Али Исмаилов, Денис Беренштейн, Сергей Смирнов и Алексей Фирсов.

И третьим соревнованием сталОбластной турнир по греко-римской борьбе среди юношей младшего возраста, посвященного Дню Победы, 29 апреля в Реже. И опять у тагильчан – победи и призовые места. Так, 1 место получили Максим Грязнов и Алексей Хайлазиди, второе - Магомед Алиев, третье - Данил Данилов и Артур Кусаинов.