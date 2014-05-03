4 мая в Нижнем Тагиле «Лето. Спорт. Велосипед» - даунхилл и пирожки для всех!
3 мая 2014, 11:25Спорт
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Уже завтра, в воскресенье в 13:00, на Голом Камне (как раз напротив базы «Спартак») пройдут спортивные состязания для велосипедистов в дисциплине даунхилл.
Это, можно сказать, настоящий праздник спорта, на котором ждут всех - от мала до велика. Организаторы обещают мини-конкурсы, которые будут интересны и взрослым и детям, а за победу гарантированы призы.
Кроме того, ожидается костер, вкусные пирожки и просто замечательная атмосфера. Добавим, участие бесплатное - так что велосипед в руки, и вперед! Организаторы соревнований «Лето. Спорт. Велосипед» - команда ВК «НТ» при поддержке сети магазинов «Спортик» и «GB».
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