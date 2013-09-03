В Нижнем Тагиле скоро «Велоночь»! Спеши регистрироваться и не забудь фонарик
3 сентября 2013, 09:15Спорт
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В ночь с 14 на 15 сентября, кстати, это выходные, фанаты велосипедов, свежего воздуха и любители адреналина соберутся, чтобы устроить покатушки, проехать по заданному маршруту, выполнить все задания и даже сорвать куш.
Night Velostreet - именно такое событие ожидает Нижний Тагил. Все начнется с 20:00 и закончится приблизительно в 02:00. Словом, во сколько ни начни, но на прохождение дистанции потребуется порядка 3-4 часов.
Организаторы предусмотрели возможные потребности участников, поэтому допускается использование навигационной техники, участников просят захватить насосы и заплатки, ну и, конечно, фонарики. Добавим, соревнования могут оказаться прибыльными для одной из команд: первоначальный взнос - 150 рублей с команды, и победитель заберет все взносы.
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