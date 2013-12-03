Тренер тагильского «Спутника»: «Иногда такое бывает в жизни спортсменов» – 2:8 (ФОТО)

За несколько минут до начала игры прошло награждение победительницы конкурса детского рисунка «Нарисуй ВХЛ», объявленном Высшей хоккейной лигой. Десятилетняя тагильчанка Фирсова Дарья стала победительницей в младшей возрастной категории сначала на региональном этапе конкурса в Нижнем Тагиле, затем в Краснодаре, где состоялась выставка лучших работ. Председатель Правления Александр Смелик и талисман хоккейной команды вручили девочке памятный приз.

Занимаюсь с раннего детства рисованием в творческой студии, а еще вместе с папой мы ходим практически на каждый матч «Спутника». Когда команда играет на выезде, то мы с удовольствием смотрим он-лайн трансляции по интернету и всякий раз переживаем. Так и совместила два любимых дела, а идею для рисунка «подкинула» мама, она же помогала в создании работы поделилась Даша.

Переживать юной тагильчанке пришлось и на игре «Спутника» с «Сарыаркой». Яркости матчу и теплых эмоций зрителям в морозный тагильский вечер придавал лишь желто-оранжевый цвет «выступающих» на льду. Радоваться первому заброшенному голу Ильи Антоновского на стартовой минуте матча пришлось недолго. Буквально через пару минут соперник сравнял счет, а в концовке первого периода «поддабавил» жару, увеличив счет еще на одну шайбу за 35 секунд до «переменки».

Только вот хоккеисты «Спутника» не вняли урокам проворной и мощной «Сарыарки» и во втором отрезке игры снова «впустили» в ворота еще два гола: ближний угол сетки Александра Хомутова поразил Толепберген Есмуханбет, прицельно забросив шайбу из-под защитника. Хозяевам не помогла и смена голкипера. Воспользовавшись численным преимуществом, Вадим Голубцов поразил ворота только что вышедшего на поле Константина Чащухина.

В третьем игровом отрезке шайбы градом посыпались на ворота «Спутника». Щедрый соперник то и дело одаривал хозяев льда голами. «Сарыарка» набросала в сетку «Спутника» целых четыре шайбы, две из них в «в большинстве». Подсластил горечь такого досадного поражения капитан «Спутника» Виталий Жиляков. За 30 секунд до финальной сирены он броском между щитков Максима Грязнова забросил последнюю шайбу в игре. С разгромным счетом 2:8 нижнетагильский «Спутник» потерпел поражение.

Фотографии предоставлены пресс-службой СК «Спутник»

Душан Грегор главный тренер ХК «Сарыарка»:

- Перед игрой у нас было ясное игровое задание: нам хотелось взять то, что мы потеряли с этим соперником, и мы сделали это. Нам сегодня повезло. Благодарю ребят за победу. Ну а вообще, в начале периода мы допустили ошибку.

Александр Чёлушкин исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

- Сегодня не наш день. В наши ворота залетало все, что можно и нельзя. Иногда такое бывает в жизни спортсменов. Мы попытаемся это пережить и забыть как можно быстрее.