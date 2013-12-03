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Тренер тагильского «Спутника»: «Иногда такое бывает в жизни спортсменов» – 2:8 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тренер тагильского «Спутника»: «Иногда такое бывает в жизни спортсменов» – 2:8 (ФОТО)

3 декабря 2013, 10:15СпортCorey
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