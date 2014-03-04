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Тагильские боксеры приняли участие в Первенстве УрФО среди юношей. У наших - две бронзы!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские боксеры приняли участие в Первенстве УрФО среди юношей. У наших - две бронзы!

4 марта 2014, 17:45Спорт
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