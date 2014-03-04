Тагильские боксеры приняли участие в Первенстве УрФО среди юношей. У наших - две бронзы!
4 марта 2014, 17:45Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Тюмени состоялось Первенство по боксу среди юношей 15-ти и 16-ти лет. В состязании приняли участие более 140-ка боксеров из шести регионов округа.
Спортсмены ДЮСШОР «Спутник» привезли с соревнования две бронзовых награды. В весовой категории до 66 кг отличился Григор Казарян, а весе до 75 кг - Дмитрий Фоминых. Оба боксера одержали победу в двух боях из трех, проиграв победителям соревнования в своей весовой категории.
В составе сборной Свердловской области боксеры помогли завоевать команде Кубок Первенства. Как рассказал тренер спортсменов Андрей Семуков, теперь в планах – поездка в Краснотурьинск, где соревнования будут проходить с 16 по 17 марта. К состязанию боксеров подготовили Андрей Семуков и Вячеслав Фаргер.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей