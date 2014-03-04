Тагильские боксеры приняли участие в Первенстве УрФО среди юношей. У наших - две бронзы!

Спортсмены ДЮСШОР «Спутник» привезли с соревнования две бронзовых награды. В весовой категории до 66 кг отличился Григор Казарян, а весе до 75 кг - Дмитрий Фоминых. Оба боксера одержали победу в двух боях из трех, проиграв победителям соревнования в своей весовой категории.