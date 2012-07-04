Новая площадка для игр в пляжный волейбол откроется в районе ВМЗ в Нижнем Тагиле
Торжественное открытие новой площадки для пляжного волейбола и турнир, посвященный Дню Высокогорца, состоятся 7 июля. Все будет проходить по улице Верхней Черепанова, на набережной Выйского пруда.
Соревнование откроют представительницы прекрасного пола (их турнир начнется с 10 утра), а потом в 13 часов их сменят мужские команды. В Отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила отмечают, что участвовать в турнире могут команды коллективов физкультуры, спортивных клубов, образовательных учреждений Нижнего Тагила, Пригородного района и городов Свердловской области. В состав как женской, так и мужской команды входят двое человек старше 1995 года рождения, без запасных игроков.
Организаторы спортивного мероприятия приглашают всех желающих принять участие в турнире по самому летнему и пляжному виду спорта, тем более что победителям достанется не только заряд бодрости и хорошее настроение, но и кубки с грамотами.
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