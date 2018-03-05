Российские спортсмены тайно поместили флаг на олимпийскую форму (ВИДЕО)
5 марта, 06:35Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
После окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане стало известно о том, что российские спортсмены вопреки запрету МОК, поместили флаг на олимпийскую форму. Правда сделали это втайне и так, чтобы национальный символ не был заметен глазу.
Двукратный серебряный призер Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева показала в видео, опубликованном в своём Instagram место, куда был спрятан российский флаг. Для этого понадобилось отпороть длинный шарф, который был пришит к курткам спортсменов.
Под ним оказался российский триколор. Флаг действительно находился в недоступном для глаз месте, потому формально запрет МОК не был нарушен, сообщают «Новые Известия».
Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)Мар 3, 2018 в 3:51 PST
Видео: Instagram Евгений Медведевой
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей