Тагильский «Юниор-Спутник» проиграл последний матч сезона ХК «Тамбов» - 1:5

В первом периоде счёт открыл соперник тагильской команды. Вскоре хоккеист Воробьёв из «Юниор-Спутник» сравнял счёт, но ненадолго: через три минуты подопечный команды Андрея Лунёва забил ещё один гол в ворота тагильчан. Реализовать хотя бы ещё один гол «юным бобрам» до конца периода и даже до конца игры не удалось. На воротах у «Юниор-Спутника» стоял голкипер Сухоедов.