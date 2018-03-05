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Тагильский «Юниор-Спутник» проиграл последний матч сезона ХК «Тамбов» - 1:5
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Тагильский «Юниор-Спутник» проиграл последний матч сезона ХК «Тамбов» - 1:5

5 марта, 07:30Спорт
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