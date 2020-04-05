Евролигу могут доиграть в Москве

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Руководители турнира рассматривают варианты возобновления матчей.
Матчи Евролиги могут быть доиграны в Москве. Руководители турнира рассматривают возможные варианты проведения матчей в случае возобновления лиги. Об этом сообщает "Советский спорт".
- Сейчас есть несколько вариантов. Первый предполагает проведение всех оставшихся игр в обычном формате. Второй - матчи пройдут в более сжатые сроки в одном или нескольких городах, - рассказал исполнительный директор турнира Эдвард Скотт. - При этом важно, чтобы в выбранном месте было как минимум две арены. Таким требованиям отвечают только Афины, Стамбул и Москва.
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