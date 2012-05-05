Шансы женской волейбольной сборной России попасть на Олимпиаду в Лондоне выросли в разы

Нужносказать, что путь к Олимпиаде начинался нелегко. В первом матче нашиспортсменки уступили полячкам. Далее им удалось обыграть сербскую команду,которая, кстати, завоевала золото на чемпионате Европы. С голландской сборной,по сути, был решающий матч. К счастью, девушкам удалось одержать победу - игразакончилась со счетом 3:1.