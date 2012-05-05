Шансы женской волейбольной сборной России попасть на Олимпиаду в Лондоне выросли в разы
5 мая 2012, 16:22Спорт
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Все выше и выше растет вероятность того, что женская волейбольная сборная России отправится в Лондон на Олимпиаду. В заключительном матче группового турнира они обыграли голландок и вышли в полуфинал.
Нужносказать, что путь к Олимпиаде начинался нелегко. В первом матче нашиспортсменки уступили полячкам. Далее им удалось обыграть сербскую команду,которая, кстати, завоевала золото на чемпионате Европы. С голландской сборной,по сути, был решающий матч. К счастью, девушкам удалось одержать победу - игразакончилась со счетом 3:1.
Впереди у россиянок встреча с командой Турции ивозможный выход в финал. Всей душой будем болеть за наших волейболисток инадеяться на золотые медали!
Фото с сайта kommersant.ru
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