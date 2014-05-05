Все на мини-футбол в Нижнем Тагиле! Сегодня финальная битва ко Дню Победы
5 мая 2014, 08:47Спорт
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Сегодня, 5 мая, состоится финал Кубка ко Дню Победы по мини-футболу среди мужчин Нижнего Тагила.
Участники и организаторы уверенно заявляют, что «матч будет на загляденье!». В финальной битве встретятся команды ТЦ «Гальянский» (именно они заняли второе место на первенстве города) и «Пиранья» (сборная, ставшая победителем на первенстве).
Соревнования пройдут в школе №25 (это Старатель) и начнутся в 18:00.
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