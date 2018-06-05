Житель Кушвы прошел 20 км в честь Дня защиты детей (ФОТО)

Идея мероприятия связана с Днем защиты детей. Молодой человек считает, что воспитывать подрастающее поколение следует только личным примером.

Вместе со спортсменом дистанцию проходил его друг, держа телефон в руках.

До этого атлет уже прошел с гирями 15 км 9 мая 2018 года.

Мужчина потратил 9 часов на прохождение полумарафонской дистанции, сообщает «Кушва-онлайн».