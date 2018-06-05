Житель Кушвы прошел 20 км в честь Дня защиты детей (ФОТО)
5 июня, 12:05Спорт
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Житель города Кушва прошел расстояние в 20 км с двумя гирями по 24 кг в руках. Молодой человек в майке и с бородой прошел путь из Кушвы в Верхнюю Туру.
Сюжеты: Кушва
Идея мероприятия связана с Днем защиты детей. Молодой человек считает, что воспитывать подрастающее поколение следует только личным примером.
Вместе со спортсменом дистанцию проходил его друг, держа телефон в руках.
До этого атлет уже прошел с гирями 15 км 9 мая 2018 года.
Мужчина потратил 9 часов на прохождение полумарафонской дистанции, сообщает «Кушва-онлайн».
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Фото: «Кушва-онлайн»
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