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Житель Кушвы прошел 20 км в честь Дня защиты детей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Кушвы прошел 20 км в честь Дня защиты детей (ФОТО)

5 июня, 12:05Спорт
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