В Нижнем Тагиле появился очередной чемпион России, вновь радует легкая атлетика
5 июля 2012, 16:49Спорт
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На днях прошли соревнования всероссийского уровня, в которых легкоатлет Иван Нестеров показал лучшее время и стал Чемпионом России в беге на 800 метров. Как рассказывает пресс-служба спортивного клуба «Спутник», бегун без труда победил в предварительном этапе. В финале Нестеров так грамотно построил бег, что оторвался от ближайшего преследователя на 0,83 секунды.
Печальный факт, но даже этот результат не позволит Ивануучаствовать в Олимпиаде. Дело в том, что его время 1:48:05, что нижеотборочного норматива.
На Чемпионате хорошо выступили сильные бегуньи «Спутника»Светлана Черкасова и Анастасия Григорьева. Светлана победила в предварительномзабеге, однако ее результата не хватило, чтобы принять участие в финале. Та жеистория с Анастасией, она выбилась в полуфинал, но дальше пройти не смогла.
Добавим, что сегодня состоялись забеги на 1500 метров.От «Спутника» на старте сразу три претендента: Виктор Чудиновский, ПавелТерехов и Артем Семушин. Их результаты TagilCity.ru пока неизвестны, однакобудем верить, что все прошло более, чем удачно.
Фото mancevich.ru
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