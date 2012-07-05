В Нижнем Тагиле появился очередной чемпион России, вновь радует легкая атлетика

Печальный факт, но даже этот результат не позволит Ивануучаствовать в Олимпиаде. Дело в том, что его время 1:48:05, что нижеотборочного норматива.

На Чемпионате хорошо выступили сильные бегуньи «Спутника»Светлана Черкасова и Анастасия Григорьева. Светлана победила в предварительномзабеге, однако ее результата не хватило, чтобы принять участие в финале. Та жеистория с Анастасией, она выбилась в полуфинал, но дальше пройти не смогла.

Добавим, что сегодня состоялись забеги на 1500 метров.От «Спутника» на старте сразу три претендента: Виктор Чудиновский, ПавелТерехов и Артем Семушин. Их результаты TagilCity.ru пока неизвестны, однакобудем верить, что все прошло более, чем удачно.

Фото mancevich.ru