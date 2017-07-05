КПРФ предлагает ввести запрет на приобретение российскими клубами иностранных футболистов за государственные средства

Члены КПРФ предлагают запретить тратить государственные деньги на покупку футболистов -иностранцев. Они объясняют это тем, что вместо развития спортивной инфраструктуры в стране государственные средства тратятся на приобретение дорогостоящих игроков.

Между тем, коммунисты предлагают привлекать для покупки легионеров частные, а не государственные деньги. Также говорят они и о том, что лучше будет, если Россия будет растить своих спортсменов, которые затем смогут достойно представлять страну на международных соревнованиях и играть в ведущих клубах мира и Европы.