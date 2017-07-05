КПРФ предлагает ввести запрет на приобретение российскими клубами иностранных футболистов за государственные средства
5 июля 2017, 17:50Спорт
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Представители Коммунистической партии России выступили с инициативой законодательно закрепить запрет на покупку легионеров футбольными российскими клубами за деньги государства.
Члены КПРФ предлагают запретить тратить государственные деньги на покупку футболистов-иностранцев. Они объясняют это тем, что вместо развития спортивной инфраструктуры в стране государственные средства тратятся на приобретение дорогостоящих игроков.
Между тем, коммунисты предлагают привлекать для покупки легионеров частные, а не государственные деньги. Также говорят они и о том, что лучше будет, если Россия будет растить своих спортсменов, которые затем смогут достойно представлять страну на международных соревнованиях и играть в ведущих клубах мира и Европы.
Соответствующий законопроект КПРФ внесет на обсуждение во время осенней сессии работы Госдумы РФ, об этом сообщает «Советский спорт».
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