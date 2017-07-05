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КПРФ предлагает ввести запрет на приобретение российскими клубами иностранных футболистов за государственные средства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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КПРФ предлагает ввести запрет на приобретение российскими клубами иностранных футболистов за государственные средства

5 июля 2017, 17:50Спорт
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