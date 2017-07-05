В шести из одиннадцати регионах России не хватает гостиниц к приему болельщиков чемпионата мира по футболу
К приему болельщиков ЧМ-2018 оказались не готовы шесть из 11 российских регионов. Ростуризм зафиксировал нехватку коллективных средств размещения.
В итоговом докладе Ростуризма констатируется, что в России недостаточно гостиниц, готовых к приему болельщиков чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.
При этом отельеры не согласны с такой оценкой. Они считают, что часть гостей крупного спортивного мероприятия смогут разместиться не только в гостиничных номерах, но и в хостелах. съемных квартирах и комнатах. Также в регионах еще активно продолжается строительство гостиниц, сообщает газета «Известия».
Тем не менее, в документе, подготовленном Ростуризмом, указано:
Пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018, располагают необходимой инфраструктурой средств размещения. Остальные шесть субъектов РФ (Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область) испытывают дефицит коллективных средств размещения.
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