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В Нижнем Тагиле состоится Первенство города и этап Кубка области по мотокроссу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле состоится Первенство города и этап Кубка области по мотокроссу

5 августа 2014, 09:55Спорт
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