В Нижнем Тагиле состоится Первенство города и этап Кубка области по мотокроссу
5 августа 2014, 09:55Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Совсем скоро, 16 августа, в Нижнем Тагиле состоятся весьма зрелищные соревнования по мотокроссу.
Заезды пройдут сразу в двух масштабных событиях - Первенство города по мотокроссу на призы Черепановых, посвящённое Дню города, и V этап Кубка Свердловской области по мотокроссу, сообщают в управлении по развитию физической культуры и молодежной политики.
Торжественное открытие состоится 16 августа в 11.45 часов по адресу ул. Балакинская, 61. Именно там располагается мототрасса МБСОУ «Клуб автомотоспорта «Лидер». На соревнования приглашаются все желающие!
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей