В Нижнем Тагиле состоится Первенство города и этап Кубка области по мотокроссу

Заезды пройдут сразу в двух масштабных событиях - Первенство города по мотокроссу на призы Черепановых, посвящённое Дню города, и V этап Кубка Свердловской области по мотокроссу, сообщают в управлении по развитию физической культуры и молодежной политики.