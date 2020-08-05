Дибала признан лучшим игроком чемпионата Италии в сезоне-2019/20
Сегодня, 15:00СпортФото: pxhere.com
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Руководство серии А определило лучшего футболиста завершившегося чемпионата страны.
Как сообщает «Советский спорт», самым ценным игроком лиги стал аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, на счету которого 11 забитых мячей и 11 голевых передач в 33 матчах чемпионата.
Добавим, что чемпионом Италии в девятый раз подряд стал туринский «Ювентус».
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