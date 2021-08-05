Проект биатлонного комплекса Шипулина не прошел госэкспертизу в Екатеринбурге

Госэкспертиза по результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки данной проектной документации, не разрешила строительство многофункционального биатлонного комплекса в Екатеринбурге. Из заключения от 2 августа 2021 года следует, что они не соответствуют техническим регламентам и иным установленным требованиям.