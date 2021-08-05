Проект биатлонного комплекса Шипулина не прошел госэкспертизу в Екатеринбурге

Проект биатлонного комплекса Шипулина не прошел госэкспертизу в Екатеринбурге
Проект биатлонного комплекса Шипулина не прошел госэкспертизу в Екатеринбурге
Сегодня, 14:26СпортФото: Департамент информационной политики Свердловской области
Проект биатлонного комплекса имени Антона Шипулина в районе Московского тракта а Екатеринбурге не прошел госэкспертизу.

Госэкспертиза по результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки данной проектной документации, не разрешила строительство многофункционального биатлонного комплекса в Екатеринбурге. Из заключения от 2 августа 2021 года следует, что они не соответствуют техническим регламентам и иным установленным требованиям.

Управление работало над этим объектом тщательно, надеялись на положительный результат. Но нашлись моменты, которые не позволяли дать положительное заключение. Заявитель может сделать вывод и направить проект на повторную экспертизу, рассказали в пресс-службе ведомства E1.

Ранее сообщалось, что спортивный центр будет назван в честь свердловского биатлониста Антона Шипулина.

Напомним, о строительстве биатлонного комплекса стало известно в конце марта 2019 года. Планировалось построить центр рядом с мемориальным комплексом жертв политических репрессий 1930-х годов на 12-м километре Московского тракта. В середине ноября был объявлен конкурс на проведение исследований и разработку архитектурной концепции. Стоимость работ составила 86,6 миллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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