Вчера сыграли сразу две команды тагильских хоккеистов: победу одержала только одна (ФОТО)

Команда «Юниор-Спутник», недавно вернувшаяся из выездного турне, в трех из четырех игр одержала победу. Очередная «виктория» поджидала фарм-клуб «Спутника» и на родном льду. Правда, из трех возможных очков получилось взять лишь одно, ведь выиграли парни по буллитам - 2:1Б.

Встреча команд была немного особенной - позади первый этап Первенства молодежной хоккейной лиги, а это значит, что закончились и «спаренные», двухдневные игры. Позади и матчи со своим дивизионом. Напомним, «Юниор-Спутник» играл в составе подразделения «Урал-Сибирь», а теперь тагильская «молодежка» играет с командами из «Поволжья».

Сергей Ерхов, главный тренер ХК «Дизелист», о прошедшей игре:

Игра получилась напряженная и тому свидетельствует счет. Немного в реализации не хватило, поэтому и закончили мы 1:1. Для буллитов нужно тоже определенное мастерство. Удача была на стороне «Юниор-Спутника». А вообще, началом игры и третьим периодом я доволен. Сегодня начался второй этап. Он своеобразный. Во-первых, мы никогда не играли по одной игре, во-вторых, у нас не было таких больших переездов. Играть хочется, но и добираться хочется по-другому. Поэтому, безусловно, переезд тоже сказался на нашем матче.

Владислав Хромых, главный тренер ХК «Юниор-Спутник»:

Результатом игры доволен, а содержанием не очень. Можно, конечно, в зачет внести первый период, но ближе к десятой минуте второго периода доминировала на площадке команда гостей. Если сказать другими словами, то мы просто «отскочили» - где-то повезло, где-то очень повезло. Установка на этот раз прошла по-другому. Нет времени ни присмотреться к другу, соответственно, ни отыграться. Играть по две игры, как раньше – было бы оптимальным вариантом.

Фотографии предоставлены пресс-службой СК «Спутник»

«Когда же удача окажется на стороне основной команды «Спутник?», - задавались вопросом многие болельщики, пришедшие лицезреть вторую встречу с «Челметом» в текущем сезоне. Надежда не угасала до последнего. После проигрыша в Челябинске, в умах зрителя рисовалась картина о реванше, которого, к сожалению, не вышло. Со счетом 4:2 «бобры» потерпели очередное поражение. Дважды удалось отличиться форварду «Спутника» Валентину Артамонову, но лишь в третьем периоде. Когда соперников разделяла лишь разница в один гол, Цыбин Дмитрий решил поставить жирную точку в матче, забив шайбу за 3 с половиной минуты до финальной сирены.

Евгений Галкин, главный тренер ХК «Челмет»:

Александр Челушкин, исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

Добавим, что следующий матч «Спутника» состоится 6 декабря с командой «Южный Урал» из Орска. Начало игры в 18:30.