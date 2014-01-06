«Спутник» по буллитам обыграл хоккеистов из Липецка - 3:2 (ФОТО)

Отыграть первый гол, забитый хоккеистами «Спутника», удалось Андрею Воронкову. За 49 секунд до сирены главный тренер ХК «Липецк» Валерий Олейник взял тайм-аут, поменял вратаря на шестого полевого игрока, что дало свои результаты. За 19 секунд до сирены игру в овертайм перевел Иван Груздев.

Победителя матча определила серия послематчевых бросков, в которой решающий буллит реализовал своего рода герой матча «Спутник» - ХК «Липецк» Валентин Артамонов.

Фотографии из группы «Тагил лайв»

Валерий Олейник главный тренер «ХК Липецк»:

- Благодарю ребят за то, что вытащили такой тяжелый матч, не опускали рук и боролись до конца. Наградой стала шайба за 19 секунд до окончания третьего периода. Но решить исход матча можно было во втором периоде, когда мы имели несколько стопроцентных моментов, которые, к сожалению, не смогли реализовать. Поэтому дело дошло до штрафных бросков, а это, я уже говорил неоднократно, - лотерея. Кому больше повезет, у кого крепче нервы, тот и победит. Сегодня нервы были крепче у наших соперников.

- У вас молодая команда, более того, нынешний сезон в ВХЛ дебютный, задача выхода в плей-офф перед командой ставите?

- Ее никто не отменял.

Фотографии из группы «Тагил лайв»

Александр Чёлушкин и.о. главного тренера «Спутник»:

- Не хочется повторяться, но скажу, что мы выходим на каждый матч, как на войну. Где-то нам не хватает мастерства. Считаю, что сегодня играли две одинаковые команды.

- Очень обидный второй гол. Как так получилось, что оставили игрока соперника один на один с вратарем?

- Опять повторюсь, некоторым нашим игрокам не хватает мастерства.

Фотографии из группы «Тагил лайв»

Следующая игра «Спутника» состоится завтра - 7 января. Тагильчане примут на «домашнем» льду воронежский «Буран». Начало матча – 17:00.