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Спортсмены «Спутника» побеждают в областных и городских лыжных гонках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсмены «Спутника» побеждают в областных и городских лыжных гонках

6 марта 2012, 11:33Спорт
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