Спортсмены «Спутника» побеждают в областных и городских лыжных гонках
6 марта 2012, 11:33Спорт
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Анастасия Сантрапинских из «Спутника» стала победительницей лыжного марафона «Азия-Европа-Азия», прошедшего в Новоуральске. Анастасия выиграла гонку на 44 км. На этой же дистанции Алексей Третьиных стал бронзовым призером. Александр Сабуров в гонке на 26 км занял третье место.
15 медалей, из них шесть высшей пробы, завоевали гонщики КДЮСШ «Спутник»на чемпионате и первенстве города по спринту. Победителями в своихвозрастных группах стали Дмитрий ОРЛОВ, Александр Телешев, АлександрЗорин, Александр Срывков, Елена Зубова и Мария Моденова.
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