Спортсмены «Спутника» побеждают в областных и городских лыжных гонках

15 медалей, из них шесть высшей пробы, завоевали гонщики КДЮСШ «Спутник»на чемпионате и первенстве города по спринту. Победителями в своихвозрастных группах стали Дмитрий ОРЛОВ, Александр Телешев, АлександрЗорин, Александр Срывков, Елена Зубова и Мария Моденова.