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«Старый соболь» завершил Регулярный чемпионат области и прошел в плей-офф (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Старый соболь» завершил Регулярный чемпионат области и прошел в плей-офф (ФОТО)

6 марта, 22:50Спорт
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