«Старый соболь» завершил Регулярный чемпионат области и прошел в плей-офф (ФОТО)
6 марта, 22:50Спорт
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Баскетбольная команда «Старый соболь» обыграла 102:70 команду города Березовский. Встреча прошла в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Этой игрой спортсмены завершили Регулярный чемпионат области.
Еще одна, на это раз техническая, победа была засчитана «соболям» из-за неявки команды города Ревда.
Команда с 6 победами и 3 поражениями стала третьей в чемпионате. Впереди у «Старого соболя» матчи плей-офф. В прошлом сезоне тагильчане стали бронзовыми призерами Чемпионата области.
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