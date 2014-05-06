Тагильские легкоатлеты взяли золото на «Весне Победы» в Екатеринбурге (ФОТО)

Спортивный забег стартовал в центре Екатеринбурга - на площади 1905 года. В эстафете приняли участие 34 команды – это учащиеся общеобразовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, сборные учреждения начального и среднего профессионального образования, сборные городов и районов Свердловской области, а также сильнейшие коллективы физической культуры Среднего Урала.

Как сообщает пресс-служба «Спутника», среди детских юношеских спортивных школ команда СДЮСШОР «Спутник» стала четвертой.

Фотографии предоставлены пресс-службой СК «Спутник»

Золото завоевали легкоатлеты спортивного клуба «Спутник», которые стартовали во второй группе среди команд городов и районов Свердловской области. В составе команды бежали мастера спорта международного класса, победители и призёры чемпионатов России Иван Нестеров, Лев Мосин, Алена, Тамкова и другие. В завершающем этапе эстафеты победу «Спутнику» принесла мастер спорта Анна Ягупова.

Изначально был страх, что будет сильная борьба, но все обошлось. Мы счастливы! Мы этого долго ждали и даже не думали, что уйдем в такой большой отрыв от соперника. Очень удивлены - все-таки настраивались на борьбу поделилась Анна Ягупова.