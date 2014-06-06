Тагильчане и гости города пробежались по Лисьей горе (ФОТО)

Эта разновидность легкой атлетики известна уже давно, а в настоящее время даже разыгрывается Первенство России. Первый соревнования в горном беге состоялись еще в XI веке в Шотландии.

Накануне в Нижнем Тагиле состоялся забег. В нем приняло участие почти 70 спортсменов из нашего города, пригорода и области. Длина дистанции – 800 метров, набор высоты – около 100. Самая младшая участница – Зырянова Дарья, ей 11 лет. В столь юном возрасте спортсменка из Салды забралась на Лисью гору за 5 минут 34 секунды.

В соревновании приняли участие спортсмены из спортивной школы «Аист», «Спутник», «Старт», из Горноуральского, Петрокаменского, из Верхней Салды, Евраза, УВЗ, «Юпитер», ИнтерТехнология и других организаций.

Лучший результат среди всех спортсменов показал Евгений Марков из села Краснокаменское. Он взобрался на гору за 2 минуты 39 секунд. Следом за ним прибежал тагильчанин Максим Кипин (2:48, «Аист») и закрыл тройку лидеров Александр Какмелин из Верхней Салды – 2:53.

Один из участников Иван Крутолапов обратился к тагильчанам с призывом:

Сегодняшний горный бег на Лисьей дал мне понять то, что бег и велосипед – это две разные вещи. Поэтому с завтрашнего дня я начинаю бегать. Присоединяйтесь!