Тагильчане и гости города пробежались по Лисьей горе (ФОТО)
4 июня, на Лисьей горе в Нижнем Тагиле состоялось увлекательное мероприятие – 1 этап соревнований по «Горному бегу». Трудности этого вида спорта отмечают и сами легкоатлеты, однако, как известно, спортсмены не ищут легких путей.
Эта разновидность легкой атлетики известна уже давно, а в настоящее время даже разыгрывается Первенство России. Первый соревнования в горном беге состоялись еще в XI веке в Шотландии.
Накануне в Нижнем Тагиле состоялся забег. В нем приняло участие почти 70 спортсменов из нашего города, пригорода и области. Длина дистанции – 800 метров, набор высоты – около 100. Самая младшая участница – Зырянова Дарья, ей 11 лет. В столь юном возрасте спортсменка из Салды забралась на Лисью гору за 5 минут 34 секунды.
В соревновании приняли участие спортсмены из спортивной школы «Аист», «Спутник», «Старт», из Горноуральского, Петрокаменского, из Верхней Салды, Евраза, УВЗ, «Юпитер», ИнтерТехнология и других организаций.
Лучший результат среди всех спортсменов показал Евгений Марков из села Краснокаменское. Он взобрался на гору за 2 минуты 39 секунд. Следом за ним прибежал тагильчанин Максим Кипин (2:48, «Аист») и закрыл тройку лидеров Александр Какмелин из Верхней Салды – 2:53.
Один из участников Иван Крутолапов обратился к тагильчанам с призывом:
Сегодняшний горный бег на Лисьей дал мне понять то, что бег и велосипед – это две разные вещи. Поэтому с завтрашнего дня я начинаю бегать. Присоединяйтесь!
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