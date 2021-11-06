Тагильская спортсменка завоевала второе «золото» на чемпионате Европы по плаванию

Анастасия стала чемпионкой на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. 800-метровку спортсменка преодолела с рекордом России, а наиболее длинную дистанцию — с рекордом чемпионатов Европы, сообщается в группе клуба «Спутник» «ВКонтакте».
1500 метров тагильчанка проплыла за 15 минут 18,30 секунды. Финишировав, девушка не сдержала слез. Ей не хватила 0,29 для того, чтобы побить мировой рекорд. На странице Анастасии в Instagram ее активно поздравляют подписчики и желают не расстраиваться из-за результата.
Напомним, летом на Олимпиаде в Токио Анастасия Кирпичникова в финальном заплыве показала седьмой результат в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем.