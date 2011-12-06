Тагильчанин Александр Радулов стал вторым по итогам общероссийского конкурса «Лучший спортсмен ноября»

Победила в этом спортивном конкурсе 14-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева, которая, несмотря на свой юный возраст, является трехкратным призером чемпионата России. В этом году Елизавета стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.

Второе место по количеству голосов получил хоккеист из Нижнего Тагила Александр Радулов, ставший лидером обновленной хоккейной сборной страны. Александр забил четыре шайбы в трех матчах, помог одержать команде три победы и был признан самым ценным игроком турнира. Поздравляем его со вторым, но не менее почетным местом!