Рождественский турнир по волейболу собрал в Нижнем Тагиле 16 команд из разных городов области (ФОТО)
7 января 2016, 09:40СпортАлександра Логинова
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В новогодние каникулы, с 4 по 6 января, в спортивном зале «Металлург-Форум» прошел традиционный открытый рождественский турнир по волейболу среди команд девушек. Всего в соревновании приняли участие 16 команд из разных городов области: Екатеринбурга, Невьянска, Кушвы, Новоуральска, Нижнего Тагила.
Сюжеты: Кушва, Екатеринбург, Нижний Тагил
Среди команд девушек 2003-2004 г.р. первое место в упорной борьбе завоевала сборная команда ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя (г. Нижний Тагил) под руководством тренера-преподавателя Ксении Федоровой. Серебро - у команды СДЮШОР «Юпитер» (г. Нижний Тагил), а бронзовые медали достались воспитанницам ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя (г. Нижний Тагил).
Среди команд 2005-2006 г.р. золото увезла команда Буревестник (СДЮШОР «Уралочка» г. Екатеринбург). Команда СДЮШОР «Юпитер» - на втором месте. Сборная ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя» (г. Нижний Тагил) стала бронзовым призером.
Данный турнир проводится уже пятый год подряд и организаторы надеются, что в будущем его география будет расширяться.
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