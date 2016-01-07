Рождественский турнир по волейболу собрал в Нижнем Тагиле 16 команд из разных городов области (ФОТО)

Среди команд девушек 2003-2004 г.р. первое место в упорной борьбе завоевала сборная команда ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя (г. Нижний Тагил) под руководством тренера-преподавателя Ксении Федоровой. Серебро - у команды СДЮШОР «Юпитер» (г. Нижний Тагил), а бронзовые медали достались воспитанницам ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя (г. Нижний Тагил).

Среди команд 2005-2006 г.р. золото увезла команда Буревестник (СДЮШОР «Уралочка» г. Екатеринбург). Команда СДЮШОР «Юпитер» - на втором месте. Сборная ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя» (г. Нижний Тагил) стала бронзовым призером.