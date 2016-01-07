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Рождественский турнир по волейболу собрал в Нижнем Тагиле 16 команд из разных городов области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рождественский турнир по волейболу собрал в Нижнем Тагиле 16 команд из разных городов области (ФОТО)

7 января 2016, 09:40СпортАлександра Логинова
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