Тагильчанка Алия Кульмаметова отправляется на всероссийский турнир по самбо

Для Алии - чемпионки Европы и Азии, это будет первый такой опыт - на соревнованиях будут выступать не юниорки, а опытные спортсменки. Для 20-летней Алии это большой шаг в совершенствовании бойцовских качеств и характера. По словам чемпионки, никогда не нужно сдаваться раньше времени.