Тагильчанка Алия Кульмаметова отправляется на всероссийский турнир по самбо
7 февраля 2012, 18:05СпортВалерия Лошкарева
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Алия Кульмаметова в эти дни отправляется в Елец, где пройдет всероссийский турнир по самбо на призы РЖД.
Для Алии - чемпионки Европы и Азии, это будет первый такой опыт - на соревнованиях будут выступать не юниорки, а опытные спортсменки. Для 20-летней Алии это большой шаг в совершенствовании бойцовских качеств и характера. По словам чемпионки, никогда не нужно сдаваться раньше времени.
Чем больше шкаф, тем громче падает отметила Алия Кульмаметова.
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